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Банк России назвал волатильность курса рубля естественной реакцией рынка на новости о потенциальных санкциях
10 август 2018 (13:06)
УрБК, Москва, 10.08.2018. Повышенная в последние дни волатильность курса рубля является естественной реакцией финансового рынка на новости о новых потенциальных санкциях на фоне изменений на глобальных финансовых рынках, сообщается в пресс-релизе Банка России.
«Такие эпизоды волатильности уже возникали ранее на фоне обсуждения санкционных ограничений и имели временный характер. Поддержку рублю по-прежнему оказывают существенные продажи экспортной валютной выручки. Банк России имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности, — говорится в сообщении регулятора.
Для ограничения волатильности Банк России может корректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты на валютном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. При этом в течение более длительного срока операции в рамках бюджетного правила будут осуществлены в полном объёме.
«Такие эпизоды волатильности уже возникали ранее на фоне обсуждения санкционных ограничений и имели временный характер. Поддержку рублю по-прежнему оказывают существенные продажи экспортной валютной выручки. Банк России имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности, — говорится в сообщении регулятора.
Для ограничения волатильности Банк России может корректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты на валютном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. При этом в течение более длительного срока операции в рамках бюджетного правила будут осуществлены в полном объёме.
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