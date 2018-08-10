Новости дня

Банк России назвал волатильность курса рубля естественной реакцией рынка на новости о потенциальных санкциях

УрБК, Москва, 10.08.2018. Повышенная в последние дни волатильность курса рубля является естественной реакцией финансового рынка на новости о новых потенциальных санкциях на фоне изменений на глобальных финансовых рынках, сообщается в пресс-релизе Банка России.



«Такие эпизоды волатильности уже возникали ранее на фоне обсуждения санкционных ограничений и имели временный характер. Поддержку рублю по-прежнему оказывают существенные продажи экспортной валютной выручки. Банк России имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности, — говорится в сообщении регулятора.



Для ограничения волатильности Банк России может корректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты на валютном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. При этом в течение более длительного срока операции в рамках бюджетного правила будут осуществлены в полном объёме.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: