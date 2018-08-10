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В Екатеринбурге на выходные закроют трамвайное движение в Верх-Исетском районе

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2018. В Екатеринбурге 11 и 12 августа 2018 года в Верх-Исетском районе будут ремонтировать трамвайные пути. В связи с этим закроют движение составов по улицам Красноуральской и Нагорной. Ограничение будет действовать с 00.00 11 августа до 06.00 13 августа. Об этом сообщают в пресс-службе ЕТТУ.



Объезд организован по улицам Заводской, Ключевской, Татищева, Токарей, Долорес Ибаррури, Кирова.



Схемы движения некоторых маршрутов на время ремонта будут изменены:



Трамваи № 1 пойдет по маршруту ст. Вторчермет — Западное депо.



Трамваи № 2 — ст. Фрезеровщиков — пр. Космонавтов — ул. Луначарского — пр. Ленина — Верх-Исетский бульвар — ст. ВИЗ.



Составы с номером 3 — ст. ЦПКиО — ул. Луначарского — ул. Челюскинцев — ул. Московская — ул. Белореченская — Западное депо — ул. Белореченская — ул. Радищева — ст. ЦПКиО.



Вагоны под № 11 — ст. Зеленый остров — ул. Татищева — пр. Ленина — ул. Луначарского — ст. ЦПКиО.



Трамваи № 19 — ст. Машиностроителей — ул. Бебеля — ул. Халтурина — ст. ВИЗ.



Трамваи № 21 — ст. ЦПКиО — ул. Куйбышева — ул. Радищева — ул. Белореченская — Западное депо — ул. Белореченская — ул. Московская — ул. Челюскинцев — ст. ЦПКиО.

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