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ФАС возбудил дело по факту распространения рекламы работы наркокурьером в Екатеринбурге
10 август 2018 (12:17)
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2018. В настоящее время Свердловским УФАС России возбуждено дело по признакам нарушения рекламного законодательства в отношении ООО «Проспект Медиа» и ООО «Хэт-Трик», сообщает пресс-служба ведомства.
Основанием к возбуждению дела послужило обращение филиала ФГБУ «Редакция» «Российской газеты» г. Екатеринбург.
Материалами дела установлено, что в мае 2018 года на рекламной конструкции, расположенной в г. Екатеринбурге по ул. Большакова, 85 и Большакова, 65, была распространена реклама «Кадрового агентства «Филин» о наборе кадровых агентов.
Заявитель указывает, что данная реклама является рекламой структуры, вербующей агентов по распространению наркотиков, поскольку, как стало известно заявителю, когда один из екатеринбуржцев связался с потенциальным работодателем, чтобы выяснить, что придется делать, он получил предложение распространять аромомиксы и курительные смеси, делая закладки (скан переписки был выложен в социальные сети).
На основании вышеизложенного, антимонопольный орган усмотрел признаки нарушения пункта 1 статьи 7 и части 7 статьи 5 закона о рекламе, выразившиеся в распространении в мае 2018 года на рекламной конструкции рекламы кадрового агентства «Филин», являющейся завуалированной рекламой услуг, запрещенных законодательством Российской Федерации (агентских услуг в сфере незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), а также рекламой, в которой отсутствует часть существенной информации о природе оказываемых услуг.
Рассмотрение дела назначено на 4 сентября 2018 года.
Основанием к возбуждению дела послужило обращение филиала ФГБУ «Редакция» «Российской газеты» г. Екатеринбург.
Материалами дела установлено, что в мае 2018 года на рекламной конструкции, расположенной в г. Екатеринбурге по ул. Большакова, 85 и Большакова, 65, была распространена реклама «Кадрового агентства «Филин» о наборе кадровых агентов.
Заявитель указывает, что данная реклама является рекламой структуры, вербующей агентов по распространению наркотиков, поскольку, как стало известно заявителю, когда один из екатеринбуржцев связался с потенциальным работодателем, чтобы выяснить, что придется делать, он получил предложение распространять аромомиксы и курительные смеси, делая закладки (скан переписки был выложен в социальные сети).
На основании вышеизложенного, антимонопольный орган усмотрел признаки нарушения пункта 1 статьи 7 и части 7 статьи 5 закона о рекламе, выразившиеся в распространении в мае 2018 года на рекламной конструкции рекламы кадрового агентства «Филин», являющейся завуалированной рекламой услуг, запрещенных законодательством Российской Федерации (агентских услуг в сфере незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), а также рекламой, в которой отсутствует часть существенной информации о природе оказываемых услуг.
Рассмотрение дела назначено на 4 сентября 2018 года.
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