Кризис

Минпромторг планирует изымать у промышленников дополнительные доходы

Минпромторг в пятницу на совещании с компаниями обсудит инициативу изъятия дополнительных доходов компаний металлургического, химического, нефтехимического и горнодобывающего секторов, сообщает агентство ТАСС.



В результате планируется получать около 0,5 трлн руб. ежегодно дополнительных доходов в бюджет.



По словам собеседников ТАСС, речь идет о доходах таких компаний, как «Норникель», НЛМК, «Алроса», «Полюс золото», «Сибур», «Уралкалий», «Северсталь», «Металлоинвест», «Мечел», «Фосагро».



Собеседники ТАСС тем временем указали, что узнали об идее наложить на компании дополнительную финансовую нагрузку в министерстве, где им «показали соответствующие бумаги». При этом схема получения этих допдоходов им пока не ясна. Будет ли это налоговая мера или другая, информации нет, говорят они. По их словам, в компаниях к идее относятся «крайне отрицательно» и видят в этом угрозу проектам и инвестициям.

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