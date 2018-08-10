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В Свердловской области зафиксирован дефицит кадров в строительстве

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2018. В Свердловской области наблюдается дефицит кадров в строительстве, говорится в исследовании сервиса по поиску работы HeadHunter.



По данным сервиса, за январь-июль 2018 года количество вакансий в сфере выросло в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как число резюме — на 25%.



«В крупных городах региона порой достаточно посмотреть в окно или выйти на улицу, чтобы убедиться: строительный рынок растет. Причем количество вакансий увеличивается быстрее, чем количество соискателей: в Свердловской области конкуренция составляет меньше двух резюме на место, хотя еще год назад на выбор работодателя было в среднем четыре резюме. Это говорит о серьёзном дефиците кадров в строительстве», — отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.



В прошлом году строительная отрасль занимала десятое место по востребованности среди других сфер Свердловской области, в этом — уже шестое. Чаще всего работодатели ищут рабочих со строительной специализацией (43%), инженеров (26%) и архитекторов (12%), реже всего — геодезистов и картографов (2%).



Что касается муниципалитетов, то строителям проще всего трудоустроиться в Екатеринбурге — на этот город приходится 54% вакансий отрасли. На втором месте — Нижний Тагил (4%), третье поделили Верхняя Пышма, Каменск-Уральский и Березовский — на каждый из этих городов приходится по 2% вакансий в строительстве.



Средняя зарплата, на которую может рассчитывать специалист строительной отрасли, в Свердловской области составляет 50 тыс. руб. (год назад — 45 тыс. руб.), что совпадает с пожеланиями соискателей. 74% свердловчан, разместивших свои резюме в данной сфере, ― мужчины, преимущественно в возрасте от 26 до 45 лет. При этом среди всех соискателей-строителей преобладают люди с высшим образованием — 77%.

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