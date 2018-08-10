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Правительство РФ готово расценивать дальнейшее усиление санкций как объявление экономической войны
10 август 2018 (10:51)
УрБК, Москва, 10.08.2018. Дальнейшее усиление санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны, считает председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает агентство «Прайм».
«Разговоры о будущих санкциях я бы не хотел комментировать, но могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо будет реагировать — экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости — и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать», — заявил Д. Медведев на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника.
По его словам, утверждения, что правительство РФ должно изменить свою позицию по ряду вопросов, в значительной степени — «ограничение нашей экономической мощи».
«Разговоры о будущих санкциях я бы не хотел комментировать, но могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо будет реагировать — экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости — и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать», — заявил Д. Медведев на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника.
По его словам, утверждения, что правительство РФ должно изменить свою позицию по ряду вопросов, в значительной степени — «ограничение нашей экономической мощи».
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