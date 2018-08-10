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Правительство РФ готово расценивать дальнейшее усиление санкций как объявление экономической войны

УрБК, Москва, 10.08.2018. Дальнейшее усиление санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны, считает председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает агентство «Прайм».



«Разговоры о будущих санкциях я бы не хотел комментировать, но могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо будет реагировать — экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости — и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать», — заявил Д. Медведев на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника.



По его словам, утверждения, что правительство РФ должно изменить свою позицию по ряду вопросов, в значительной степени — «ограничение нашей экономической мощи».

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