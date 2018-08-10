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Минпромторг планирует изымать у промышленников дополнительные доходы
10 август 2018 (09:46)
УрБК, Москва, 10.08.2018. Минпромторг в пятницу на совещании с компаниями обсудит инициативу изъятия дополнительных доходов компаний металлургического, химического, нефтехимического и горнодобывающего секторов, сообщает агентство ТАСС.
В результате планируется получать около 0,5 трлн руб. ежегодно дополнительных доходов в бюджет.
По словам собеседников ТАСС, речь идет о доходах таких компаний, как «Норникель», НЛМК, «Алроса», «Полюс золото», «Сибур», «Уралкалий», «Северсталь», «Металлоинвест», «Мечел», «Фосагро».
Собеседники ТАСС тем временем указали, что узнали об идее наложить на компании дополнительную финансовую нагрузку в министерстве, где им «показали соответствующие бумаги». При этом схема получения этих допдоходов им пока не ясна. Будет ли это налоговая мера или другая, информации нет, говорят они. По их словам, в компаниях к идее относятся «крайне отрицательно» и видят в этом угрозу проектам и инвестициям.
В результате планируется получать около 0,5 трлн руб. ежегодно дополнительных доходов в бюджет.
По словам собеседников ТАСС, речь идет о доходах таких компаний, как «Норникель», НЛМК, «Алроса», «Полюс золото», «Сибур», «Уралкалий», «Северсталь», «Металлоинвест», «Мечел», «Фосагро».
Собеседники ТАСС тем временем указали, что узнали об идее наложить на компании дополнительную финансовую нагрузку в министерстве, где им «показали соответствующие бумаги». При этом схема получения этих допдоходов им пока не ясна. Будет ли это налоговая мера или другая, информации нет, говорят они. По их словам, в компаниях к идее относятся «крайне отрицательно» и видят в этом угрозу проектам и инвестициям.
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