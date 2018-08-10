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В Екатеринбурге до конца августа будут по ночам закрывать движение по улице Саввы Белых
10 август 2018 (09:30)
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2018. В Екатеринбурге с 22.00 до 06.00 с 9 по 29 августа 2018 года будет ограничено движение транспорта по улице Саввы Белых. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.
Речь идет об участке от улицы Белинского до улицы Луганской. Здесь будет проводиться ремонт проезжей части.
Речь идет об участке от улицы Белинского до улицы Луганской. Здесь будет проводиться ремонт проезжей части.
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