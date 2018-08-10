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В Екатеринбурге до конца августа будут по ночам закрывать движение по улице Саввы Белых

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2018. В Екатеринбурге с 22.00 до 06.00 с 9 по 29 августа 2018 года будет ограничено движение транспорта по улице Саввы Белых. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.



Речь идет об участке от улицы Белинского до улицы Луганской. Здесь будет проводиться ремонт проезжей части.

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