Кризис
Центробанк подал иск на Тагилбанк в Арбитражный суд
9 август 2018 (18:05)
Центральный банк России подал иск на Тагилбанк, что следует из информации в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области.
Суть претензий пока не указана. Третьим лицом в иске значится ГК «Агентство по страхованию вкладов».
Напомним, что АО «Тагилбанк» было зарегистрировано в Нижнем Тагиле 25 ноября 1991 года. 20 июля 2018 года Банк России отозвал у него лицензию. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июля 2018 года банк занимал 409 место в банковской системе РФ.
В настоящее время страховое возмещение вкладчикам Тагилбанка выплачивает Сбербанк.
Суть претензий пока не указана. Третьим лицом в иске значится ГК «Агентство по страхованию вкладов».
Напомним, что АО «Тагилбанк» было зарегистрировано в Нижнем Тагиле 25 ноября 1991 года. 20 июля 2018 года Банк России отозвал у него лицензию. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июля 2018 года банк занимал 409 место в банковской системе РФ.
В настоящее время страховое возмещение вкладчикам Тагилбанка выплачивает Сбербанк.
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