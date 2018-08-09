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В Свердловской области водительских прав лишились около 10 тыс. автомобилистов

9 август 2018 (18:01)

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2018. С начала 2018 года в Свердловской области были лишены водительских прав около 10 тыс. автомобилистов, сообщает отделение пропаганды регионального Управления ГИБДД.

В ходе рейдов, проведенных автоинспекторами, были выявлены более 8 тыс. водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Еще 2 тыс. 498 автомобилистов отказались от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В отношении 1 313 водителей были направлены материалы для возбуждения уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ «За повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения».

По данным Госавтоинспекции, с начала 2018 года на территории области по вине водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, произошло 141 ДТП, в которых погибли 48 человек и 213 получили травмы различной степени тяжести.

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