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В Свердловской области водительских прав лишились около 10 тыс. автомобилистов
9 август 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2018. С начала 2018 года в Свердловской области были лишены водительских прав около 10 тыс. автомобилистов, сообщает отделение пропаганды регионального Управления ГИБДД.
В ходе рейдов, проведенных автоинспекторами, были выявлены более 8 тыс. водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Еще 2 тыс. 498 автомобилистов отказались от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В отношении 1 313 водителей были направлены материалы для возбуждения уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ «За повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения».
По данным Госавтоинспекции, с начала 2018 года на территории области по вине водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, произошло 141 ДТП, в которых погибли 48 человек и 213 получили травмы различной степени тяжести.
В ходе рейдов, проведенных автоинспекторами, были выявлены более 8 тыс. водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Еще 2 тыс. 498 автомобилистов отказались от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В отношении 1 313 водителей были направлены материалы для возбуждения уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ «За повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения».
По данным Госавтоинспекции, с начала 2018 года на территории области по вине водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, произошло 141 ДТП, в которых погибли 48 человек и 213 получили травмы различной степени тяжести.
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