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С начала года цены на квартиры в Екатеринбурге выросли на 2,1%
9 август 2018 (17:50)
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2018. С начала года средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир, выставленных на продажу в Екатеринбурге, выросла на 2,1%, подсчитали аналитики Уральской палаты недвижимости.
В номинальном значении цена 1 кв. м. в Екатеринбурге к началу этой недели составила 68 тыс. 675 руб., за четыре недели показатель вырос на 0,5%.
«Текущий показатель является пиковым. Такая ситуация возникла в связи с сокращением числа наиболее дешевых объектов на рынке», ― комментируют в УПН.
По количественным показателям рынок вторичного жилья находится в отрицательной динамике: сейчас выставляется на продажу около 8 тыс. 280 квартир. Это на 9,5% меньше, чем в начале 2018 года. Аналитики не ожидают роста объемов рынка в ближайшее время.
В номинальном значении цена 1 кв. м. в Екатеринбурге к началу этой недели составила 68 тыс. 675 руб., за четыре недели показатель вырос на 0,5%.
«Текущий показатель является пиковым. Такая ситуация возникла в связи с сокращением числа наиболее дешевых объектов на рынке», ― комментируют в УПН.
По количественным показателям рынок вторичного жилья находится в отрицательной динамике: сейчас выставляется на продажу около 8 тыс. 280 квартир. Это на 9,5% меньше, чем в начале 2018 года. Аналитики не ожидают роста объемов рынка в ближайшее время.
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