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В УрФО 40% договоров ОСАГО оформляются через интернет
9 август 2018 (17:38)
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2018. По данным за 6 месяцев 2018 года, 39,5% от всех договоров ОСАГО в Уральском федеральном округе заключаются в интернете, сообщает отдел по связям общественностью Уральского ГУ ЦБ РФ.
За первые 6 месяцев 2018 года автомобилисты Свердловской области оформили 339,2 тыс. полисов е-ОСАГО. По количеству оформленных электронных полисов автогражданской ответственности Свердловская область занимает третье место в России после Москвы и Московской области.
Всего с января по июнь текущего года в УрФО было оформлено 654 тыс. электронных полисов обязательного страхования автогражданской ответственности — это в 5 раз больше, чем в первом полугодии 2017 года, когда система электронного ОСАГО стала обязательной для страховых компаний.
Автомобилисты ХМАО, ЯНАО с начала года оформили 112,9 тыс. е-ОСАГО, юга Тюменской области — 95,5 тыс., Курганской и Челябинской областей — 79,6 тыс. и 26,8 тыс. соответственно. Всего же за первое полугодие 2018 года в России было продано почти 8 662 тыс. электронных полисов.
За первые 6 месяцев 2018 года автомобилисты Свердловской области оформили 339,2 тыс. полисов е-ОСАГО. По количеству оформленных электронных полисов автогражданской ответственности Свердловская область занимает третье место в России после Москвы и Московской области.
Всего с января по июнь текущего года в УрФО было оформлено 654 тыс. электронных полисов обязательного страхования автогражданской ответственности — это в 5 раз больше, чем в первом полугодии 2017 года, когда система электронного ОСАГО стала обязательной для страховых компаний.
Автомобилисты ХМАО, ЯНАО с начала года оформили 112,9 тыс. е-ОСАГО, юга Тюменской области — 95,5 тыс., Курганской и Челябинской областей — 79,6 тыс. и 26,8 тыс. соответственно. Всего же за первое полугодие 2018 года в России было продано почти 8 662 тыс. электронных полисов.
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