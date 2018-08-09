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Центробанк подал иск на Тагилбанк в Арбитражный суд

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2018. Центральный банк России подал иск на Тагилбанк, что следует из информации в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области.



Суть претензий пока не указана. Третьим лицом в иске значится ГК «Агентство по страхованию вкладов».



Напомним, что АО «Тагилбанк» было зарегистрировано в Нижнем Тагиле 25 ноября 1991 года. 20 июля 2018 года Банк России отозвал у него лицензию. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июля 2018 года банк занимал 409 место в банковской системе РФ.



В настоящее время страховое возмещение вкладчикам Тагилбанка выплачивает Сбербанк.

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