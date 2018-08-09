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«ЭнергосбыТ Плюс» потребовал ограничить в праве выезда за рубеж жителей 25 городов Свердловской области

9 август 2018 (16:58)

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2018. «ЭнергосбыТ Плюс» направил заявление в УФССП России по Свердловской области об ограничении выезда за рубеж жителей региона, за которыми числятся долги от 30 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей компании.

В список попали жители 25 городов региона. Основную часть перечня составили первоуральцы (129 человек), камышловцы — 72 человека и 67 должников из Верхней Пышмы.

Для получения запрета на выезд необязательно иметь один исполнительный лист на 30 тыс. руб. Задолженность по исполнительным листам суммируется. Также приставы дают срок для добровольной оплаты в два месяца. По истечении срока судебные исполнители понижают уровень долга для ограничения выезда до 10 тыс. руб.

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