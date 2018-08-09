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ММК модернизирует собственное производство строительных материалов

УрБК, Магнитогорск, 09.08.2018. На производственной площадке ООО «Торговый дом ММК» в г. Щелково (Московская область) завершен первый этап модернизации линии по производству сэндвич-панелей, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



Модернизация линии направлена на увеличение производительности труда, повышение выхода качественной продукции и снижение ее себестоимости. Совместно с представителями итальянской фирмы «MAGMA» сотрудники предприятия с начала августа ввели в промышленную эксплуатацию новую клеевую систему. Данное оборудование повышает качество склеивания, что позволяет производить продукцию на уровне мировых стандартов.



Площадка ООО «Торговый дом ММК» в подмосковном Щелково представляет собой крупный производственный комплекс по выпуску профнастила, металлочерепицы, доборных элементов, сайдинга, софитов, сэндвич-панелей. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 100 тыс. т продукции в год. Сэндвич-панели производятся на австралийской линии Hilleng. В 2017 году их выпуск составил более 5 тыс. т, примерно четверть из которых была закуплена ПАО «ММК» для использования при строительстве производственных объектов комбината. В частности, сэндвич-панели производства ООО «Торговый дом ММК» применяются при строительстве здания новой аглофабрики, объектов листопрокатных цехов, новой билетной кассы «Арены Металлург».

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