Новости дня
ММК модернизирует собственное производство строительных материалов
9 август 2018 (16:39)
УрБК, Магнитогорск, 09.08.2018. На производственной площадке ООО «Торговый дом ММК» в г. Щелково (Московская область) завершен первый этап модернизации линии по производству сэндвич-панелей, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».
Модернизация линии направлена на увеличение производительности труда, повышение выхода качественной продукции и снижение ее себестоимости. Совместно с представителями итальянской фирмы «MAGMA» сотрудники предприятия с начала августа ввели в промышленную эксплуатацию новую клеевую систему. Данное оборудование повышает качество склеивания, что позволяет производить продукцию на уровне мировых стандартов.
Площадка ООО «Торговый дом ММК» в подмосковном Щелково представляет собой крупный производственный комплекс по выпуску профнастила, металлочерепицы, доборных элементов, сайдинга, софитов, сэндвич-панелей. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 100 тыс. т продукции в год. Сэндвич-панели производятся на австралийской линии Hilleng. В 2017 году их выпуск составил более 5 тыс. т, примерно четверть из которых была закуплена ПАО «ММК» для использования при строительстве производственных объектов комбината. В частности, сэндвич-панели производства ООО «Торговый дом ММК» применяются при строительстве здания новой аглофабрики, объектов листопрокатных цехов, новой билетной кассы «Арены Металлург».
Модернизация линии направлена на увеличение производительности труда, повышение выхода качественной продукции и снижение ее себестоимости. Совместно с представителями итальянской фирмы «MAGMA» сотрудники предприятия с начала августа ввели в промышленную эксплуатацию новую клеевую систему. Данное оборудование повышает качество склеивания, что позволяет производить продукцию на уровне мировых стандартов.
Площадка ООО «Торговый дом ММК» в подмосковном Щелково представляет собой крупный производственный комплекс по выпуску профнастила, металлочерепицы, доборных элементов, сайдинга, софитов, сэндвич-панелей. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 100 тыс. т продукции в год. Сэндвич-панели производятся на австралийской линии Hilleng. В 2017 году их выпуск составил более 5 тыс. т, примерно четверть из которых была закуплена ПАО «ММК» для использования при строительстве производственных объектов комбината. В частности, сэндвич-панели производства ООО «Торговый дом ММК» применяются при строительстве здания новой аглофабрики, объектов листопрокатных цехов, новой билетной кассы «Арены Металлург».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать