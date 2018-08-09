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Начальник отдела в свердловском УФССП уволен после возбуждения уголовного дела о мошенничестве
9 август 2018 (16:15)
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2018. Начальник отдела противодействия коррупции Управления ФССП по Свердловской области уволен с должности после возбуждения уголовного дела по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, уволенный сотрудник был назначен на высокопоставленную должность в ноябре 2017 года. До этого он замещал начальника Ленинского районного отдела судебных приставов Екатеринбурга. В ходе прокурорской проверки в работе руководителя отдела были выявлены нарушения.
«С марта 2014 года по ноябрь 2017 года вопреки интересам службы (публичным интересам), в личных целях склонял подчиненных ему сотрудников к совершению коррупционных правонарушений. В частности, на основании его указания незаконно было возбуждено исполнительное производство», — говорится в сообщении.
По материалам проверки было возбуждено уголовное дело. Кроме того, руководству областного УФССП прокуратура направила представление. По его рассмотрению начальник отдела был уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, уволенный сотрудник был назначен на высокопоставленную должность в ноябре 2017 года. До этого он замещал начальника Ленинского районного отдела судебных приставов Екатеринбурга. В ходе прокурорской проверки в работе руководителя отдела были выявлены нарушения.
«С марта 2014 года по ноябрь 2017 года вопреки интересам службы (публичным интересам), в личных целях склонял подчиненных ему сотрудников к совершению коррупционных правонарушений. В частности, на основании его указания незаконно было возбуждено исполнительное производство», — говорится в сообщении.
По материалам проверки было возбуждено уголовное дело. Кроме того, руководству областного УФССП прокуратура направила представление. По его рассмотрению начальник отдела был уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия».
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