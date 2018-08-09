ММК внедряет идеи персонала

Фотография с официального сайта ММК

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) за I полугодие 2018 года одобрил почти 2 тыс. предложений персонала о том, как улучшить деятельность, работу на предприятии. Свои идеи прислали сотни работников предприятия, половина из них — не по одной. В результате суммарный экономический эффект от внедрения предложений сотрудников ММК за полгода достиг 269 млн руб.Всего за полгода на ММК одобрили к внедрению 73,3% (1 тыс. 857) от поданных идей. Более половины из них (52%) касались вопросов охраны труда и промышленной безопасности. Экономике материально-технических ресурсов были посвящены 15% идей, 7% идей — энергоэффективности, 26% — прочим направлениям деятельности компании.Руководство ПАО «ММК» рассматривает сферу рационализаторства и изобретательства как основу развития персонала и конкурентных преимуществ предприятия. В I полугодии количество авторов, подававших идеи, составило почти 800 человек, из них примерно половина подавали идеи неоднократно. В сумме авторам выплатили вознаграждение на 10 млн руб., еще столько же составили вознаграждения за содействие внедрению рацпредложений.На предприятии ежегодно проходят конкурсы «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» и «Лучшее рационализаторское предложение ПАО «ММК», а для студентов и выпускников вузов ММК организует конкурс «Лучшая квалификационная работа». Его победители помимо премий и авторских отчислений получают рекомендацию в управление кадров предприятия для приоритетного права на трудоустройство.Для упрощения подачи идей используются такие инструменты, как мобильное приложение «Эволюция» и «Платформа энергоменеджмента». Мобильное приложение позволяет легко подать и отследить идею без необходимости использования стационарного компьютера. Реализован принцип «Увидел возможность для улучшения — подал идею с места событий». Приложение максимально облегчено для удобства совместной работы всех специалистов и внешних экспертов, желающих поучаствовать в рационализаторской деятельности ПАО «ММК».Отметим, что помимо внедрения рационализаторских идей ММК реализует идеи в сфере повышения энергоэффективности. В прошлом году экономический эффект от их внедрения достиг 1 млрд руб.«Работы по повышению энергоэффективности велись на всех переделах промплощадки комбината. Как и в предыдущие годы, деятельность компании по энергосбережению и повышению энергоэффективности проводилась в нескольких направлениях. Одно из них — проработка и внедрение идей в сфере энергосбережения. За 12 месяцев 2017 года проработано 807 энергоэффективных идей, по результатам чего успешно реализовано 148 проектов. Эффект от их внедрения достиг 26 млн руб.», — сообщали в Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».Еще одним важным направлением на предприятии является реализация малобюджетных и высокоэффективных проектов в области энергоэффективности, имеющих малый срок окупаемости.В 2017 году было реализовано 25 таких проектов с суммарным экономическим эффектом 714 млн руб. Кроме того, в прошлом году предприятие продолжало выполнение обязательств по договорам на оказание энергосервисных услуг. В частности, по замене потолочного освещения прокатных цехов (эффект за 2017 год составил 47 млн руб.) и по внедрению автоматизированного комплекса управления приводами дымососов системы утилизации конвертерных газов кислородно-конвертерного цеха (эффект за год — 68 млн руб.).