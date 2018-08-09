Кризис
Средний размер лимитов по кредитным картам в Свердловской области сократился на 27,6%
9 август 2018 (15:45)
Средний размер лимитов по кредитным картам в Свердловской области во II квартале 2018 года снизился на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Во II квартале 2017 года этот показатель составлял 63 тыс. 135 руб. Через год средний размер лимитов дошел до уровня 45 тыс. 713 руб.
В целом по России показатель сократился на 17,7% до 45,8 тыс. руб.
Во II квартале 2017 года этот показатель составлял 63 тыс. 135 руб. Через год средний размер лимитов дошел до уровня 45 тыс. 713 руб.
В целом по России показатель сократился на 17,7% до 45,8 тыс. руб.
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