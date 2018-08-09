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Средний размер лимитов по кредитным картам в Челябинской области сократился на 10,9%

УрБК, Челябинск, 09.08.2018. Средний размер лимитов по кредитным картам в Челябинской области во II квартале 2018 года снизился на 10,9% по сравнению к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).



Во II квартале 2017 года этот показатель составлял 46 тыс. 595 руб. Через год средний размер лимитов дошел до уровня 41 тыс. 520 руб.



В целом по России показатель сократился на 17,7% до 45,8 тыс. руб.

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