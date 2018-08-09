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Введение новых санкций США может стать толчком к паническим распродажам акций российских компаний

УрБК, Екатеринбург, 09.08.02018. Введение новых санкций США может стать толчком к паническим распродажам акций российских компаний. Об этом УрБК сообщил независимый финансовый эксперт Григорий Вахитов.



«Сейчас возможны санкции совсем другого уровня, чем были раньше. Соответственно, и последствия могут быть гораздо серьезнее. В частности, меры, направленные против госбанков, — очень жесткие. Если они будут реализованы, то у всех наших крупнейших банков встанут расчеты в долларах США», — отмечает Григорий Вахитов.



По его мнению, банки, не входящие в санкционные списки, попытаются встать на замену, но это слабо повлияет на ситуацию.



«Любой платеж, который будет проводится в долларах США из России, станут рассматривать под лупой. И причин для непроведения платежа будет гораздо больше, чем причин для его проведения», — подчеркнул Григорий Вахитов.



Напомним, что 8 августа 2018 года были опубликованы материалы о возможных новых санкциях против России, в числе которых ограничения для крупнейших российских госбанков, а в дальнейшем запрет на экспорт-импортные операции между Россией и США. Пока документ находится в проекте, но уже вызвал снижение курса рубля и стоимости акций российских компаний.

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