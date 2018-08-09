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«МегаФон» запустил в аэропорту Кольцово интернет со скоростью 300 Мбит/с

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2018. Инженеры компании «МегаФон» ускорили indoor базовые станции «Лайнер» и «Небо» в двух терминалах екатеринбургского аэропорта Кольцово, сообщает пресс-служба оператора связи.



Скорость передачи данных в любой точке внутри аэропорта теперь может достигать максимальных показателей — 300 Мбит/с. С таким интернетом на загрузку фильма, который можно будет посмотреть во время полета, понадобится меньше минуты.



За день в Кольцово через сеть оператора проходит объем трафика, который можно сравнить с размещением в социальных сетях 2 млн фото. Две базовые станции оператора разграничивают зоны прилета и вылета пассажиров внутренних и международных рейсов, что позволяет предоставлять клиентам наилучший сервис и быструю отправку данных любого объема.



«Только в июле свыше 850 тыс. наших абонентов побывали в Кольцово. Впереди — бархатный сезон и новая волна отпускников, отправляющихся в путешествие. Чтобы они с первых мгновений отдыха могли делиться фотографиями и с комфортом проводить время в ожидании своих рейсов, мы расширили возможности LTE Advanced и в два раза ускорили интернет в здании», — пояснил технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.



В среднем в здании аэропорта человек со смартфоном успевает загрузить из сети объем, равный размещению десяти снимков, совершить звонок продолжительностью полминуты. Наибольшую активность связисты фиксируют в терминале А, где в июле побывало в 2,5 раза больше абонентов.



Быстрый интернет поможет посетителям Кольцово не только загрузить нужные файлы, посмотреть видео, разместить фото или заказать такси, но и оперативно подключить полезные опции — «Роуминг, гудбай» для выгодного общения в других странах или «Будь как дома» для путешествий по России.

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