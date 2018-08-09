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В Свердловской области с начала 2018 года возбуждено 17 уголовных дел за организацию игорной деятельности
9 август 2018 (13:22)
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2018. В Свердловской области с начала 2018 года было возбуждено 17 уголовных дел по фактам организации незаконной игорной деятельности, сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры в УрФО.
По числу возбужденных дел регион занимает второе место в округе. Всего в УрФО начато 89 уголовных производств. В том числе в Челябинской области — 65, в Ханты-Мансийском автономном округе — 3, в Тюменской области и Ямало-Ненецком автономном округе — по 2 дела.
«С начала 2018 года сотрудниками правоохранительных органов при координирующей роли прокуратуры проведено 606 проверок, направленных на выявление и пресечение фактов незаконной организации и проведения азартных игр. В результате этих мероприятий изъято 1 тыс. 686 единиц игорного оборудования, в том числе 316 игровых аппаратов, 1 тыс. 367 компьютерных блоков, 3 покерных стола», — говорится в сообщении.
До судов за указанный период дошло 65 уголовных дел.
По числу возбужденных дел регион занимает второе место в округе. Всего в УрФО начато 89 уголовных производств. В том числе в Челябинской области — 65, в Ханты-Мансийском автономном округе — 3, в Тюменской области и Ямало-Ненецком автономном округе — по 2 дела.
«С начала 2018 года сотрудниками правоохранительных органов при координирующей роли прокуратуры проведено 606 проверок, направленных на выявление и пресечение фактов незаконной организации и проведения азартных игр. В результате этих мероприятий изъято 1 тыс. 686 единиц игорного оборудования, в том числе 316 игровых аппаратов, 1 тыс. 367 компьютерных блоков, 3 покерных стола», — говорится в сообщении.
До судов за указанный период дошло 65 уголовных дел.
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