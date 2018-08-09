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Акции «Аэрофлота» снизились на 8% из-за ожидания новых санкций США
9 август 2018 (13:02)
УрБК, Москва, 09.08.2018. С открытия торгов на «Московской бирже» акции авиакомпании «Аэрофлот» упали на 8% (на 103 руб.), сообщает «Интерфакс».
Ценные бумаги компании подешевели после того, как власти США опубликовали список новых санкций по отношению к России. В частности, предполагается приостановить возможности полетов в США для «Аэрофлота».
В среду, 8 августа, после публикации данных о санкциях курс рубля опустился до минимума с 2016 года.
Ценные бумаги компании подешевели после того, как власти США опубликовали список новых санкций по отношению к России. В частности, предполагается приостановить возможности полетов в США для «Аэрофлота».
В среду, 8 августа, после публикации данных о санкциях курс рубля опустился до минимума с 2016 года.
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