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Владимир Лобок: Реализация нового пакета санкций США станет тяжелым ударом по российскому бизнесу

УрБК, Екатеринбург, 09.08.02018. Реализация нового пакета санкций США может нанести существенный вред российской экономике, поскольку большинство отраслей и сфер российского бизнеса по-прежнему связаны с импортом. Об этом УрБК сообщил президент Екатеринбургской ассоциации малого бизнеса Владимир Лобок.



«Удар по российской экономике может быть очень серьезным. Это связано с тем, что в большинстве предприятий так или иначе используются импортная техника, комплектующие, расходные материалы, кормовые добавки и так далее», — рассказал Владимир Лобок.



Он отметил, что большое количество производств не может существовать без импортной составляющей.



«Импортозамещение, которое за последние несколько лет достаточно успешно развивалось, не сделало эти отрасли полностью автономными. В каждой из них есть такие импортные компоненты, без которых изготовление современного качественного продукта невозможно, и в одночасье заменить этот импорт не получится», — подчеркнул Владимир Лобок.



Напомним, что 8 августа 2018 года были опубликованы материалы о возможных новых санкциях против России, в числе которых ограничения для крупнейших российских госбанков, а в дальнейшем запрет на экспорт-импортные операции между Россией и США. Пока документ находится в проекте, но уже вызвал снижение курса рубля и стоимости акций российских компаний.

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