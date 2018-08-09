Новости дня
Владимир Лобок: Реализация нового пакета санкций США станет тяжелым ударом по российскому бизнесу
9 август 2018 (12:32)
УрБК, Екатеринбург, 09.08.02018. Реализация нового пакета санкций США может нанести существенный вред российской экономике, поскольку большинство отраслей и сфер российского бизнеса по-прежнему связаны с импортом. Об этом УрБК сообщил президент Екатеринбургской ассоциации малого бизнеса Владимир Лобок.
«Удар по российской экономике может быть очень серьезным. Это связано с тем, что в большинстве предприятий так или иначе используются импортная техника, комплектующие, расходные материалы, кормовые добавки и так далее», — рассказал Владимир Лобок.
Он отметил, что большое количество производств не может существовать без импортной составляющей.
«Импортозамещение, которое за последние несколько лет достаточно успешно развивалось, не сделало эти отрасли полностью автономными. В каждой из них есть такие импортные компоненты, без которых изготовление современного качественного продукта невозможно, и в одночасье заменить этот импорт не получится», — подчеркнул Владимир Лобок.
Напомним, что 8 августа 2018 года были опубликованы материалы о возможных новых санкциях против России, в числе которых ограничения для крупнейших российских госбанков, а в дальнейшем запрет на экспорт-импортные операции между Россией и США. Пока документ находится в проекте, но уже вызвал снижение курса рубля и стоимости акций российских компаний.
«Удар по российской экономике может быть очень серьезным. Это связано с тем, что в большинстве предприятий так или иначе используются импортная техника, комплектующие, расходные материалы, кормовые добавки и так далее», — рассказал Владимир Лобок.
Он отметил, что большое количество производств не может существовать без импортной составляющей.
«Импортозамещение, которое за последние несколько лет достаточно успешно развивалось, не сделало эти отрасли полностью автономными. В каждой из них есть такие импортные компоненты, без которых изготовление современного качественного продукта невозможно, и в одночасье заменить этот импорт не получится», — подчеркнул Владимир Лобок.
Напомним, что 8 августа 2018 года были опубликованы материалы о возможных новых санкциях против России, в числе которых ограничения для крупнейших российских госбанков, а в дальнейшем запрет на экспорт-импортные операции между Россией и США. Пока документ находится в проекте, но уже вызвал снижение курса рубля и стоимости акций российских компаний.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Владимир Лобок: Заморозка цен на продукты — это иллюзия решения проблем
- Владимир Лобок: Заморозка цен на продукты — это иллюзия решения проблем
- Владимир Лобок: У бизнеса нет денег на благотворительность.
- Президент АМБ Владимир Лобок: Санкции лишили рынок ключевых рекламодателей
- Президент Екатеринбургской ассоциации малого бизнеса Владимир Лобок: Несмотря на то, что арендная ставка на коммерческую недвижимость уже не растет, предприятия малого бизнеса все чаще отказываются от аренды офисов