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ФАС не зафиксировала изменения цен на топливо в Свердловской области с конца июля 2018 года

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2018. Цены на топливо в Свердловской области не изменились в период с 30 июля по 5 августа 2018 года.



По данным Управления ФАС России по Свердловской области, по отношению к периоду с 23 по 29 июля средняя розничная стоимость дизтоплива в регионе сохранилась на уровне 43,98 руб. за литр.



Стоимость бензина в области за тот же период осталась на прежнем уровне: 43,11 руб. за литр АИ-95 и 40,29 руб. за литр АИ-92.

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