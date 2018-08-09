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ФАС не зафиксировала изменения цен на топливо в Свердловской области с конца июля 2018 года
9 август 2018 (12:15)
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2018. Цены на топливо в Свердловской области не изменились в период с 30 июля по 5 августа 2018 года.
По данным Управления ФАС России по Свердловской области, по отношению к периоду с 23 по 29 июля средняя розничная стоимость дизтоплива в регионе сохранилась на уровне 43,98 руб. за литр.
Стоимость бензина в области за тот же период осталась на прежнем уровне: 43,11 руб. за литр АИ-95 и 40,29 руб. за литр АИ-92.
По данным Управления ФАС России по Свердловской области, по отношению к периоду с 23 по 29 июля средняя розничная стоимость дизтоплива в регионе сохранилась на уровне 43,98 руб. за литр.
Стоимость бензина в области за тот же период осталась на прежнем уровне: 43,11 руб. за литр АИ-95 и 40,29 руб. за литр АИ-92.
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