Кризис
В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в продуктовых магазинах на открытых полках
9 август 2018 (12:09)
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил запретить продажу алкоголя в продуктовых магазинах на открытых полках, а размещать эту продукцию в отдельных залах или закрытых шкафах по аналогии с табаком. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Спиртное нужно скрыть от глаз покупателей, как в свое время убрали с глаз табачные изделия — либо в отдельный зал, либо в закрытые шкафы. Не хотят так — пусть торгуют в алкомаркетах», — заявил агентству парламентарий.
По его словам, ранее этот вопрос уже поднимался в Госдуме прошлого созыва, однако его рассмотрение отложили.
«В России от употребления спиртного ежегодно умирают сотни тысяч человек. И одна из причин такого положения — доступность алкоголя. Вот вы заходите со своим маленьким ребенком в магазин купить ему, скажем, шоколадку. Видите холодильник с пивом, и в дополнение к шоколаду для малыша покупаете пиво для себя. Мало того что себе вред наносите, так еще и ребенку пример показываете. Маленький человек видит эту покупку — и она сразу откладывается в его сознании в разряд «в порядке вещей», — пояснил Леонид Огуль.
Он отметил, что запрет продажи спиртных напитков из зоны всеобщей видимости вряд ли повлияет на бизнес малых и средних предпринимателей. Так, в магазинах шаговой доступности, которые расположены в жилых домах, алкоголь уже убрали из общих торговых залов, разместив его в отдельных комнатах.
«То есть бизнес сам понимает необходимость такого шага. Поэтому, думаю, что поправки в законодательство, предусматривающие вынесение продажи алкоголя в отдельные места, вполне уместны», — заключил парламентарий.
«Спиртное нужно скрыть от глаз покупателей, как в свое время убрали с глаз табачные изделия — либо в отдельный зал, либо в закрытые шкафы. Не хотят так — пусть торгуют в алкомаркетах», — заявил агентству парламентарий.
По его словам, ранее этот вопрос уже поднимался в Госдуме прошлого созыва, однако его рассмотрение отложили.
«В России от употребления спиртного ежегодно умирают сотни тысяч человек. И одна из причин такого положения — доступность алкоголя. Вот вы заходите со своим маленьким ребенком в магазин купить ему, скажем, шоколадку. Видите холодильник с пивом, и в дополнение к шоколаду для малыша покупаете пиво для себя. Мало того что себе вред наносите, так еще и ребенку пример показываете. Маленький человек видит эту покупку — и она сразу откладывается в его сознании в разряд «в порядке вещей», — пояснил Леонид Огуль.
Он отметил, что запрет продажи спиртных напитков из зоны всеобщей видимости вряд ли повлияет на бизнес малых и средних предпринимателей. Так, в магазинах шаговой доступности, которые расположены в жилых домах, алкоголь уже убрали из общих торговых залов, разместив его в отдельных комнатах.
«То есть бизнес сам понимает необходимость такого шага. Поэтому, думаю, что поправки в законодательство, предусматривающие вынесение продажи алкоголя в отдельные места, вполне уместны», — заключил парламентарий.
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