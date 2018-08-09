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Роспотребнадзор выписал штрафы на 304,5 тыс. руб. за загрязнение почвы в Екатеринбурге
9 август 2018 (11:56)
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2018. С января по июль 2018 года управление Роспотребнадзора по Свердловской области выписало штрафы на общую сумму 304,5 тыс. руб. за загрязнение почвы в Екатеринбурге, сообщает администрация Октябрьского района города.
Всего было наложено 33 штрафа на физические и юридические лица, а также вынесено 12 предупреждений, 11 представлений главного госсанврача. Еще два дела передано для рассмотрения в суд.
Ранее в ведомстве указали, что наиболее распространенным источником загрязнения почв в городе стала неправильная организация свалок.
Всего было наложено 33 штрафа на физические и юридические лица, а также вынесено 12 предупреждений, 11 представлений главного госсанврача. Еще два дела передано для рассмотрения в суд.
Ранее в ведомстве указали, что наиболее распространенным источником загрязнения почв в городе стала неправильная организация свалок.
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