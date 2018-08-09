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«Уральский Рабочий»: Выйти из тени: репетиторов и маникюрш могут ждать крупные штрафы за отказ платить налоги

Группа депутатов предложила более чем в 10 раз увеличить штраф за ведение бизнеса без официальной регистрации.



На данный момент пойманным за руку представителям микробизнеса нужно заплатить от 500 рублей до двух тысяч. По мнению депутатов, действенным стимулом «выйти из тени» станут только более жесткие санкции. Так, согласно проекту, штраф на первый раз должен составлять от 5 до 10 тысяч рублей, в случае повторного и последующего выявления нарушения — от 20 до 30 тысяч.



Многие эксперты не согласны с такой мерой, считая, что не стоит наступать на горло людям, честно зарабатывающим себе на хлеб и никому по сути не мешающим.



«Не думаю, что эта сфера нуждается в каком-то дополнительном регулировании. Все эти няни, сиделки, аниматоры, репетиторы, маникюрши, парикмахеры, мастера по ресницам, ремонтники всех мастей и прочие «свободные художники» и так вписываются со своей деятельностью в рамки закона. Профессиональную этику или санитарные требования они соблюдают, чтобы не растерять клиентов, которые, как правило, попадают к ним благодаря «сарафанному радио». В жестких штрафах для них особой необходимости не вижу», — считает экономист Сергей Топорков.



По его словам, в некоторых случаях столь крупный штраф может просто задушить отдельно взятый бизнес и лишить человека средств к существованию.



«Например, бабушки, которые торгуют урожаем со своего огорода или дедушки, которые из-за бедности распродают за бесценок свои старые книги, после того, как им влепят штраф в 30 тысяч рублей, лишаться единственного заработка, ведь на пенсию могут выжить не все», — резюмирует эксперт.



Некоторые эксперты считают, что платить налоги, если занимаешься бизнесом, нужно, однако большие штрафы могут привести к тому, что люди будут стараться как можно тщательнее скрывать свои доходы.



«Кроме того, очередное ужесточение законодательства только поднимет уровень коррупции, — считает экономист Павел Началов. — Например, тем же уличным торговцам, которые хотят избежать налогов на свои, прямо скажем, не огромные доходы, придется приплачивать «крыше» — мелким представителям власти типа недобросовестных полицейских».



Другие эксперты говорят, что надо подумать о том, почему давно прописанные в законе нормы о самозанятом населении сегодня не работают.



«Если люди упорно не хотят регистрировать свой бизнес — значит, почему-то не видят в этом смысла, — считает профессор кафедры экономики и управления строительством и рынком недвижимости УрФУ Сергей Баженов. — Уплата налогов нужна для того, чтобы решать какие-то острые социальные вопросы, а если люди отдают свои честно заработанные, а среда вокруг не меняется, не становится комфортнее, то куда тогда деваются деньги?».



Эксперт также отметил, что повышение штрафов может дать для бюджета страны только незначительный сиюминутный эффект, но в долгосрочной перспективе не скажется на нем положительно, как и на самом микробизнесе.

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