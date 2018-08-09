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«Уральский Рабочий»: Заключено 100 крупных договоров: как «Иннопром» повлиял на развитие Свердловской области
9 август 2018 (11:59)
В два раза больше экспонатов было представлено в этом году на международной промышленной выставке «Иннопром». Год назад их было 360, на нынешнем «Иннопроме» — более 850.
Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин на сегодняшней пресс-конференции подвел итоги и рассказал о перспективах выставки.
«Наш регион — центр промышленности страны, — отметил Сергей Пересторонин. — А после таких масштабных событий, как «Иннопром», область неизменно оказывается в плюсе: бюджет региона пополнился, увеличилось количество рабочих мест, выставка вызывает все больший интерес у профессионального сообщества — организаторы подсчитали, что доля таких посетителей в этом году составила 76%. Кроме того, было заключено около 100 крупных договоров и большое количество соглашений».
К примеру, губернатор Евгений Куйвашев подписал три документа по взаимодействию с субъектами — Татарстаном, Магаданской и Нижегородской областями.
Уже сейчас в рамках этих соглашений развивается сотрудничеством между регионами.
Большая часть компаний в этом году заключила договоры на поставку оборудования. Например, одна из компаний-участниц презентовала инвестиционные проекты на сумму 180 миллиардов рублей.
«В прошлом году в области было запущено 18 новых производств, шесть из которых — благодаря «Иннопрому». Например, на определенных предприятиях не хватало оборудования, а на выставке эти вопросы были решены. В этом году представители шести стран посетили площадки 13 промышленных предприятий региона и отметили наш потенциал. Мы уверены, что по итогам этой выставки уже в следующем году будут реализованы конкретные проекты», — говорит Сергей Пересторонин.
По словам главы Минпромнауки, после проведения «Иннопрома» проекты, реализуемые в Свердловской области, стали масштабнее. Так, речь теперь не только о поставках оборудования, но и о его обслуживании, монтаже и обучении персонала. Кстати, благодаря «Иннопрому» свердловские предприятия находят партнеров не только в России, но и за рубежом.
Сергей Пересторонин в ходе пресс-конференции поделился и планами на следующий «Иннопром». По его словам, в 2019 году промышленная выставка будет акцентирована на цифровизации производства, которая позволит сделать его более гибкими, приспособленным к реалиям современного дня и конкурентоспособным в открытом мире.
Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин на сегодняшней пресс-конференции подвел итоги и рассказал о перспективах выставки.
«Наш регион — центр промышленности страны, — отметил Сергей Пересторонин. — А после таких масштабных событий, как «Иннопром», область неизменно оказывается в плюсе: бюджет региона пополнился, увеличилось количество рабочих мест, выставка вызывает все больший интерес у профессионального сообщества — организаторы подсчитали, что доля таких посетителей в этом году составила 76%. Кроме того, было заключено около 100 крупных договоров и большое количество соглашений».
К примеру, губернатор Евгений Куйвашев подписал три документа по взаимодействию с субъектами — Татарстаном, Магаданской и Нижегородской областями.
Уже сейчас в рамках этих соглашений развивается сотрудничеством между регионами.
Большая часть компаний в этом году заключила договоры на поставку оборудования. Например, одна из компаний-участниц презентовала инвестиционные проекты на сумму 180 миллиардов рублей.
«В прошлом году в области было запущено 18 новых производств, шесть из которых — благодаря «Иннопрому». Например, на определенных предприятиях не хватало оборудования, а на выставке эти вопросы были решены. В этом году представители шести стран посетили площадки 13 промышленных предприятий региона и отметили наш потенциал. Мы уверены, что по итогам этой выставки уже в следующем году будут реализованы конкретные проекты», — говорит Сергей Пересторонин.
По словам главы Минпромнауки, после проведения «Иннопрома» проекты, реализуемые в Свердловской области, стали масштабнее. Так, речь теперь не только о поставках оборудования, но и о его обслуживании, монтаже и обучении персонала. Кстати, благодаря «Иннопрому» свердловские предприятия находят партнеров не только в России, но и за рубежом.
Сергей Пересторонин в ходе пресс-конференции поделился и планами на следующий «Иннопром». По его словам, в 2019 году промышленная выставка будет акцентирована на цифровизации производства, которая позволит сделать его более гибкими, приспособленным к реалиям современного дня и конкурентоспособным в открытом мире.
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