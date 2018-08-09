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В почве Екатеринбурга обнаружено повышенное содержание опасных химических веществ

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2018. Управление Роспотребнадзора с января по июль 2018 года взяло на исследование 967 проб почвы в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба администрации Октябрьского района города.



Неудовлетворительные результаты показали исследования 65 проб. В основном (22,2%) были выявлены несоответствия гигиеническим нормативам по химическим показателям (бенз(а)пирен, свинец, марганец, никель, цинк, медь, мышьяк).



Основными причинами загрязнения почвы на территории города стали: автотранспорт и неправильная организация сбора, временного хранения, а также утилизации отходов.

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