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Росприроднадзор обнаружил нарушения на Ирбитской птицефабрике

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2018. В ходе плановой проверки ООО «Птицефабрика Ирбитская» инспекторы Росприроднадзора выявили семь нарушений прироодохранного законодательства.



Как сообщает пресс-служба надзорного органа, проверка проходила с 11 июля по 7 августа 2018 года. В ходе нее инспекторы выявили одно нарушение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, три — в области обращения с отходами, одно — в области использования и охраны земель, два — в области начисления и внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду.



По результатам проверки выдано семь предписаний об устранении нарушений. Кроме того, департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу намерен возбудить административные дела в отношении птицефабрики и ее должностных лиц.

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