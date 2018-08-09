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Росприроднадзор обнаружил нарушения на Ирбитской птицефабрике
9 август 2018 (11:09)
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2018. В ходе плановой проверки ООО «Птицефабрика Ирбитская» инспекторы Росприроднадзора выявили семь нарушений прироодохранного законодательства.
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, проверка проходила с 11 июля по 7 августа 2018 года. В ходе нее инспекторы выявили одно нарушение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, три — в области обращения с отходами, одно — в области использования и охраны земель, два — в области начисления и внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду.
По результатам проверки выдано семь предписаний об устранении нарушений. Кроме того, департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу намерен возбудить административные дела в отношении птицефабрики и ее должностных лиц.
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, проверка проходила с 11 июля по 7 августа 2018 года. В ходе нее инспекторы выявили одно нарушение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, три — в области обращения с отходами, одно — в области использования и охраны земель, два — в области начисления и внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду.
По результатам проверки выдано семь предписаний об устранении нарушений. Кроме того, департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу намерен возбудить административные дела в отношении птицефабрики и ее должностных лиц.
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