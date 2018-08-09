Новости дня

По оценке местных жителей, Челябинск вошел в пятерку городов России с наихудшей экологией

УрБК, Челябинск, 09.08.2018. Челябинск занял 145 место из 149 в рейтинге экологического благополучия в городах России по оценке местных жителей, составленном аналитиками портала недвижимости Domofond.ru.



В ходе исследования специалисты опросили свыше 61 тыс. россиян из различных городов России и предложили им оценить утверждение «В моем городе достаточно зелени и чистый свежий воздух» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности пользователей экологическим состоянием города.



Жители Челябинска оценили экологическую ситуацию на 4,2 балла из 10, это хуже оценки прошлого года (4,5). Также в десятку городов с наихудшей оценкой попал Магнитогорск (4,7 балла против 4,9 в 2017 году). Хуже всего оценивают жители экологическую обстановку в Волоколамске (1,7 балла против 6,4 балла в прошлом году).



Средний балл по стране составил 6,5 из возможных 10. Это незначительно ниже, чем в предыдущие два года (6,6 балла). Увеличилась разница между оценками самого благополучного и самого неблагополучного города.



«Если в прошлом году их разделяло 3,8 балла, то в этом — уже 7 баллов. 11 тыс. 688 респондентов отрицательно оценили экологию своих городов, поставив от 1 до 3 баллов. Средние оценки (4-7 балла) присудили 21 тыс. 970 человек, а высокие (8-10 баллов) — 27 тыс. 782 опрошенных. Полностью удовлетворены экологической обстановкой и поставили 10 баллов 13 тыс. 618 человек», ― говорится в исследовании.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: