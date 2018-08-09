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В Асбесте с предпринимателя взыскали 164 тыс. рублей за нарушение срока поставки товара
9 август 2018 (10:23)
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2018. По представлению Роспотребнадзора в Асбесте с ООО «Архитэк» было взыскано 164 тыс. руб. за нарушение срока поставки кухни.
Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, ООО «Архитэк» в Асбесте нарушило договорные обязательства в части сроков доставки и установки кухни.
После того как предприятие проигнорировало претензию, было составлено исковое заявление в суд.
Мировым судьей судебного участка № 1 Асбестовского судебного района Свердловской области было вынесено решение взыскать в пользу потребителя уплаченные денежные средства по договору, неустойку за пользование средствами, убытки потребителя, компенсацию морального вреда, а также штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя, всего 164445,80 руб.
Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, ООО «Архитэк» в Асбесте нарушило договорные обязательства в части сроков доставки и установки кухни.
После того как предприятие проигнорировало претензию, было составлено исковое заявление в суд.
Мировым судьей судебного участка № 1 Асбестовского судебного района Свердловской области было вынесено решение взыскать в пользу потребителя уплаченные денежные средства по договору, неустойку за пользование средствами, убытки потребителя, компенсацию морального вреда, а также штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя, всего 164445,80 руб.
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