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В Асбесте с предпринимателя взыскали 164 тыс. рублей за нарушение срока поставки товара

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2018. По представлению Роспотребнадзора в Асбесте с ООО «Архитэк» было взыскано 164 тыс. руб. за нарушение срока поставки кухни.



Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, ООО «Архитэк» в Асбесте нарушило договорные обязательства в части сроков доставки и установки кухни.



После того как предприятие проигнорировало претензию, было составлено исковое заявление в суд.



Мировым судьей судебного участка № 1 Асбестовского судебного района Свердловской области было вынесено решение взыскать в пользу потребителя уплаченные денежные средства по договору, неустойку за пользование средствами, убытки потребителя, компенсацию морального вреда, а также штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя, всего 164445,80 руб.

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