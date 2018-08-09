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Владельца кафе Subway в Екатеринбурге оштрафовали на 56,5 тыс. рублей за антисанитарию
9 август 2018 (09:38)
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2018. Инспекторы Роспотребнадзора по результатам внеплановой проверки оштрафовали владельца кафе Subway, расположенного по адресу ул. Готвальда, д. 6 корп. 3 в Екатеринбурге, на 56,5 тыс. руб.
Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в надзорный орган обратился местный житель с жалобой на ухудшение здоровья после употребления в пищу кулинарной продукции предприятия общепита.
Обращение послужило основанием для внеплановой проверки, которая выявила многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов.
В частности, у предпринимателя были сопроводительные документы только на мясную продукцию, верхняя одежда сотрудников хранилась вместе с санитарной, своевременный вывоз мусора не был организован, а сотрудники не проходили вовремя медосмотры и вакцинацию.
Кроме того, лабораторное исследование 11 проб продукции (готовой кулинарной продукции, компонентов блюд, сырья) показало, что 7 из них не соответствуют требованиям по микробиологическим показателям.
«Бактерии группы кишечной палочки обнаружены и в производственном цехе в смывах с контейнера, с производственного стола, весов и ножа для овощей», ― сообщают в Роспотребнадзоре.
Общая сумма административных штрафов по выявленным нарушениям составила 56,5 тыс. руб. Также инспекторы Роспотребнадзора выдали предписание владельцу кафе с требованием разработать программу мероприятий по устранению нарушений.
Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в надзорный орган обратился местный житель с жалобой на ухудшение здоровья после употребления в пищу кулинарной продукции предприятия общепита.
Обращение послужило основанием для внеплановой проверки, которая выявила многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов.
В частности, у предпринимателя были сопроводительные документы только на мясную продукцию, верхняя одежда сотрудников хранилась вместе с санитарной, своевременный вывоз мусора не был организован, а сотрудники не проходили вовремя медосмотры и вакцинацию.
Кроме того, лабораторное исследование 11 проб продукции (готовой кулинарной продукции, компонентов блюд, сырья) показало, что 7 из них не соответствуют требованиям по микробиологическим показателям.
«Бактерии группы кишечной палочки обнаружены и в производственном цехе в смывах с контейнера, с производственного стола, весов и ножа для овощей», ― сообщают в Роспотребнадзоре.
Общая сумма административных штрафов по выявленным нарушениям составила 56,5 тыс. руб. Также инспекторы Роспотребнадзора выдали предписание владельцу кафе с требованием разработать программу мероприятий по устранению нарушений.
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