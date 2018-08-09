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Новым руководителем УГИБДД по Свердловской области стал Алексей Кисляков

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2018. Полковник полиции Алексей Кисляков назначен новым руководителем УГИБДД по Свердловской области. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.



Алексей Кисляков родился в Москве в 1975 году. С 1998 года работал на различных должностях в ГУВД Москвы, с 2011 года — в центральном аппарате МВД России. В УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области переведен с должности руководителя отдела по работе с обращениями граждан Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

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