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Новым руководителем УГИБДД по Свердловской области стал Алексей Кисляков
9 август 2018 (09:21)
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2018. Полковник полиции Алексей Кисляков назначен новым руководителем УГИБДД по Свердловской области. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.
Алексей Кисляков родился в Москве в 1975 году. С 1998 года работал на различных должностях в ГУВД Москвы, с 2011 года — в центральном аппарате МВД России. В УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области переведен с должности руководителя отдела по работе с обращениями граждан Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.
Алексей Кисляков родился в Москве в 1975 году. С 1998 года работал на различных должностях в ГУВД Москвы, с 2011 года — в центральном аппарате МВД России. В УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области переведен с должности руководителя отдела по работе с обращениями граждан Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.
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