Новости дня

Новым руководителем УГИБДД по Свердловской области стал Алексей Кисляков

9 август 2018 (09:21)

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2018. Полковник полиции Алексей Кисляков назначен новым руководителем УГИБДД по Свердловской области. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.

Алексей Кисляков родился в Москве в 1975 году. С 1998 года работал на различных должностях в ГУВД Москвы, с 2011 года — в центральном аппарате МВД России. В УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области переведен с должности руководителя отдела по работе с обращениями граждан Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: