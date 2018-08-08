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В I полугодии 2018 года МСП Свердловской области взяли льготных займов на 196 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2018. В I полугодии 2018 года малые и средние предприятия оформили льготных займов на 196 млн руб. в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.



В целом с 2014 года количество займов, выданных в регионе МСП по льготной ставке, выросло в пять раз. Речь идет о займах на сумму до 3 млн руб. по фиксированной ставке 10% годовых сроком от 3 до 36 месяцев.



«Сегодня для областного фонда очень значимое событие — мы подписываем договор займа, после которого объем выданных средств переходит порог в 1 млрд руб. Если говорить о динамике, то количество выдаваемых займов с 2014 года по сегодняшний день возросло в пять раз. И если их объем за 2014 год составил более 38 млн руб., то по итогам I полугодия 2018 — уже более 196 млн. Фонд будет продолжать увеличивать выдачи, поскольку спрос у предпринимателей на этот финансовый инструмент поддержки большой», — отметил заместитель директора фонда Валерий Пиличев.



По данным фонда, чаще всего за господдержкой в период с 2014 по 2018 год обращались предприятия торговли (42%), производственные предприятия (14%), организации, предоставляющие услуги, работающие на рынке аренды, оказывающие транспортные услуги (по 8,5%), строительный сектор (6,5%), иные отрасли бизнеса (20,5%).

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