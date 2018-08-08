Кризис
В июле непродовольственные товары в Свердловской области подорожали на 3,5%
8 август 2018 (17:58)
В июле 2018 года непродовольственные товары в Свердловской области подорожали на 3,5% в годовом выражении, следует из данных Свердловскстата.
Продовольственные товары без учета алкоголя за год подешевели на 0,3%, алкогольные напитки выросли в цене на 1,7%, стоимость услуг выросла на 2,6%.
В целом все товары и услуги в июле 2018 года стали дороже на 1,9% относительно июля прошлого года и на 0,4% относительно июня этого.
Продовольственные товары без учета алкоголя за год подешевели на 0,3%, алкогольные напитки выросли в цене на 1,7%, стоимость услуг выросла на 2,6%.
В целом все товары и услуги в июле 2018 года стали дороже на 1,9% относительно июля прошлого года и на 0,4% относительно июня этого.
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