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ФСК ЕЭС удерживает стабильный финансовый результат и обеспечение безаварийности
8 август 2018 (17:50)
УрБК, Москва, 08.08.2018. ПАО «ФСК ЕЭС» демонстрирует стабильный финансовый результат. За последние пять лет выручка увеличилась в 1,5 раза, до 216 млрд руб., EBITDA — на 30%, практически до 130 млрд руб. С 2014 года ФСК ЕЭС направила на дивиденды акционерам 57 млрд руб. Объем выплат за 2017 год превысит 20 млрд руб. — это один из лучших показателей в отрасли. Такие данные были озвучены на встрече председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и главы ФСК ЕЭС Андрея Мурова, сообщает группа по связям с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири.
Главной задачей ФСК ЕЭС на встрече было названо обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей. Компания демонстрирует устойчивое снижение аварийности: с 2012 года количество нарушений снизилось на 41%, за семь месяцев 2018 года — на 12% к тому же периоду предыдущего года.
Как отметил Дмитрий Медведев, на ближайшую перспективу основное направление развития ФСК ЕЭС должно быть связано с цифровизацией.
Компания ежегодно тратит на эти цели порядка 10% всего объема своей инвестиционной программы. В ближайшие пять лет запланированы вложения в цифровые проекты на уровне 10-12 млрд руб. в год.
К настоящему времени 100% объектов ФСК ЕЭС обеспечены цифровыми приборами учета. Реализуются проекты, направленные на развитие системы цифровой связи, в том числе в сотрудничестве с крупнейшей телекоммуникационной компанией России — «Ростелекомом».
Один из стратегических приоритетов ФСК ЕЭС — проект «Цифровая подстанция». В апреле 2018 года был введен в работу первый в России энергообъект сверхвысокого класса напряжения, на котором реализован комплекс цифровых технологий — подстанция 500 кВ «Тобол», которая обеспечит электроснабжение комбината «ЗапСибНефтехим».
Также ФСК ЕЭС активно внедряет в магистральном электросетевом комплексе технологию дистанционного управления. В 2018 году данное решение будет реализовано на 18 подстанциях, к 2021 году — охватит около 100 энергообъектов.
Главной задачей ФСК ЕЭС на встрече было названо обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей. Компания демонстрирует устойчивое снижение аварийности: с 2012 года количество нарушений снизилось на 41%, за семь месяцев 2018 года — на 12% к тому же периоду предыдущего года.
Как отметил Дмитрий Медведев, на ближайшую перспективу основное направление развития ФСК ЕЭС должно быть связано с цифровизацией.
Компания ежегодно тратит на эти цели порядка 10% всего объема своей инвестиционной программы. В ближайшие пять лет запланированы вложения в цифровые проекты на уровне 10-12 млрд руб. в год.
К настоящему времени 100% объектов ФСК ЕЭС обеспечены цифровыми приборами учета. Реализуются проекты, направленные на развитие системы цифровой связи, в том числе в сотрудничестве с крупнейшей телекоммуникационной компанией России — «Ростелекомом».
Один из стратегических приоритетов ФСК ЕЭС — проект «Цифровая подстанция». В апреле 2018 года был введен в работу первый в России энергообъект сверхвысокого класса напряжения, на котором реализован комплекс цифровых технологий — подстанция 500 кВ «Тобол», которая обеспечит электроснабжение комбината «ЗапСибНефтехим».
Также ФСК ЕЭС активно внедряет в магистральном электросетевом комплексе технологию дистанционного управления. В 2018 году данное решение будет реализовано на 18 подстанциях, к 2021 году — охватит около 100 энергообъектов.
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