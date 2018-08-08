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В Свердловской области на 9 августа объявлено штормовое предупреждение

8 август 2018 (17:42)

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2018. В Свердловской области на 9 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

По прогнозам синоптиков, в этот день на территории региона ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 25 м/с.

Напомним, что в пятницу, 3 августа, из-за непогоды без электроснабжения остались более 2 тыс. человек в 14 муниципальных образованиях.

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