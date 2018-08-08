Новости дня

В Свердловской области на 9 августа объявлено штормовое предупреждение

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2018. В Свердловской области на 9 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



По прогнозам синоптиков, в этот день на территории региона ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 25 м/с.



Напомним, что в пятницу, 3 августа, из-за непогоды без электроснабжения остались более 2 тыс. человек в 14 муниципальных образованиях.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: