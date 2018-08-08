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В Екатеринбурге переименовали шесть остановочных пунктов общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2018. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о переименовании шести остановочных пунктов для общественного транспорта. Об этом сообщает официальный портал города.



Согласно документу, остановке «ТРЦ «Екатерининский» на улице Щербакова возвращено прежнее название — «Институт дерматологии».



Остановочные пункты на бывшей улице Институтской в Академгородке получили название «Академика Вонсовского» в связи с переименованием улицы. Остановка на улице Советской «Универсам Звездный» получила название «Библиотека имени Крапивина».



На улице 40-летия Октября остановку «Кинотеатр Темп» решено переименовать в «Хмелева» из-за сноса досугового учреждения. Также, согласно постановлению, ликвидируется название «Гостиница «Свердловск». Остановка в районе дома № 66 «а» на улице Свердлова переименована во «Дворец культуры железнодорожников», остановке в районе дома № 106 на улице Челюскинцев присвоено наименование «Железнодорожный вокзал».

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