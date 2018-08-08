Новости дня
Из-за роста цен на авиакеросин «Победа» введет плату за регистрацию на рейсы за рубежом
8 август 2018 (17:05)
УрБК, Москва, 08.08.2018. Российский лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») с 28 октября 2018 года введет платную регистрацию на рейс в зарубежных аэропортах, ее стоимость составит 25 евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение перевозчика.
В компании объясняют решение ростом стоимости авиакеросина. При этом онлайн-регистрация останется бесплатной.
«Победа» с зимнего расписания, которое начнется 28 октября 2018 года, будет предоставлять услуги по регистрации в зарубежных аэропортах за дополнительную плату. Авиакомпания вынуждена пойти на такую меру, чтобы не повышать стоимость авиабилетов из-за резкого роста цен на авиатопливо», — говорится в сообщении лоукостера.
По словам гендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова, за год расходы авиакомпании из-за роста стоимости топлива выросли на 10%.
В компании объясняют решение ростом стоимости авиакеросина. При этом онлайн-регистрация останется бесплатной.
«Победа» с зимнего расписания, которое начнется 28 октября 2018 года, будет предоставлять услуги по регистрации в зарубежных аэропортах за дополнительную плату. Авиакомпания вынуждена пойти на такую меру, чтобы не повышать стоимость авиабилетов из-за резкого роста цен на авиатопливо», — говорится в сообщении лоукостера.
По словам гендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова, за год расходы авиакомпании из-за роста стоимости топлива выросли на 10%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Лоукостер «Победа» повысил цены авиабилетов Москва — Екатеринбург на новогодние каникулы
- Лоукостер «Победа» увеличил стоимость авиабилетов Екатеринбург — Москва
- Сегодня стартуют продажи авиабилетов лоукостера «Победа»
- Лоукостер «Победа» перенес сроки продажи авиабилетов
- Новый лоукостер ОАО «Аэрофлот» будет называться «Победа»