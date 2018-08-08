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Из-за роста цен на авиакеросин «Победа» введет плату за регистрацию на рейсы за рубежом

УрБК, Москва, 08.08.2018. Российский лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») с 28 октября 2018 года введет платную регистрацию на рейс в зарубежных аэропортах, ее стоимость составит 25 евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение перевозчика.



В компании объясняют решение ростом стоимости авиакеросина. При этом онлайн-регистрация останется бесплатной.



«Победа» с зимнего расписания, которое начнется 28 октября 2018 года, будет предоставлять услуги по регистрации в зарубежных аэропортах за дополнительную плату. Авиакомпания вынуждена пойти на такую меру, чтобы не повышать стоимость авиабилетов из-за резкого роста цен на авиатопливо», — говорится в сообщении лоукостера.



По словам гендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова, за год расходы авиакомпании из-за роста стоимости топлива выросли на 10%.

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