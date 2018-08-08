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Суды оставили в силе штраф МУП «Гортеплосети» Новоуральска в размере 12,8 млн рублей
8 август 2018 (16:46)
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2018. Суды первой и апелляционной инстанции оставили в силе штраф МУП «Гортеплосети» Новоуральска в размере 12,8 млн руб., сообщает пресс-служба УФАС Свердловской области.
Штраф предприятию выписали сотрудники УФАС из-за прекращения подачи отопления в мае 2016 года ОАО «Хлеб», что в антимонопольном органе признали нарушением закона о защите конкуренции. Законность решения о нарушении подтвердил Арбитражный суд Свердловской области.
Предприятие попыталось оспорить постановление о назначении штрафа в судах, однако и первая, и вторая инстанции оставили штраф МУП «Гортеплосети» в силе.
Штраф предприятию выписали сотрудники УФАС из-за прекращения подачи отопления в мае 2016 года ОАО «Хлеб», что в антимонопольном органе признали нарушением закона о защите конкуренции. Законность решения о нарушении подтвердил Арбитражный суд Свердловской области.
Предприятие попыталось оспорить постановление о назначении штрафа в судах, однако и первая, и вторая инстанции оставили штраф МУП «Гортеплосети» в силе.
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