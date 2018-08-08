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В отдельных районах Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

УрБК, Челябинск, 08.08.2018. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в отдельных районах Челябинской области. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области.



Ночью и днем 9 августа в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, град, местами крупный. Возможно усиление ветра до 25 м/с и более.

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