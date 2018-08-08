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В Свердловской области 15,1 млн рублей штрафов оформлено Роспотребнадзором в I полугодии 2018 года

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2018. В I полугодии 2018 года Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области вынесено 1 тыс. 084 постановления о назначении административного наказания в сфере защиты прав потребителей, общая сумма штрафов составила 15,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Управления ведомства по Свердловской области.



За 6 месяцев 2018 года поступило 6,2 тыс. обращений по вопросам защиты прав потребителей, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Наибольший удельный вес составили обращения в области торговли (34,7%), услуг жилищно-коммунального хозяйства (23,6%), финансовых услуг (9,1%), бытовых услуг (6,4%), услуг связи (4,5%).



При этом в сравнении с I полугодием 2017 года произошел рост числа обращений в сфере туризма (на 40%), образования (на 27%) и торговли (на 12,7%). В то же время снизилось число жалоб в сфере бытового обслуживания (на 11%) и услуг связи (на 7%).



На основании протоколов судами вынесено 174 решения о назначении административных наказаний в области защиты прав потребителей, из них 43 — с конфискацией продукции, не соответствующей обязательным требованиям.



В рамках реализации мер судебной защиты прав потребителей Управлением предоставлено 62 заключения и 60 исков в защиту прав потребителей. Сумма, возмещенная потребителям по результатам судебной защиты, составила 6,6 млн руб., что выше уровня I полугодия 2017 года в 3 раза.

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