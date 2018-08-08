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Официальный курс доллара США вырос на 5 коп., евро — на 26 коп.

УрБК, Москва, 08.08.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 августа 2018 года. Курс долл. США вырос на 5,25 коп., до 63,6 руб., курс евро — на 25,79 коп., до 73,82 руб.

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