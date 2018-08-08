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Долгострой ЖК «Новый Уктус» в Екатеринбурге планируют сдать в 2019 году

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2018. Группа компаний «ТЭН», инвестор строительства ЖК «Новый Уктус», после получения нового разрешения на строительство планирует закончить объект в установленные дорожной картой сроки, то есть в середине 2019 года. Об этом рассказал в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.



«В настоящее время компания выходит на изменение проектной документации и планирует в течение этой недели получить заключение государственной экспертизы по новому проекту, поскольку изменяются его параметры, — отметил Михаил Волков.



Напомним, что в 2016 году пятая очередь ЖК «Новый Уктус» оказалась в числе четырех замороженных объектов НП «Уралэнергостройкомплекс». В связи с причинением ущерба дольщикам возбуждено уголовное дело.

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