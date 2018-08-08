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В уральских банках средняя ставка по вкладам физлиц составляет 4,9%

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2018. На 1 июля 2018 года средняя ставка по вкладам физических лиц в рублях в банках регионов Большого Урала составила 4,9% годовых, сообщает пресс-служба Уральского главного управления Банка России.



В целом к концу I полугодия 2018 года уральцы накопили в банковских вкладах 2,8 трлн руб., в годовом выражении сумма сбережений выросла на 7,5%. При этом Тюменская (включая ХМАО и ЯНАО) и Свердловская области вошли в топ-10 регионов России по объему банковских вкладов физлиц — 782,2 млрд руб. и 677,6 млрд руб. соответственно.



Жители остальных регионов Урала тоже активно размещали свои средства в банках: Челябинская область — 408 млрд, Республика Башкортостан — 377,6 млрд, Пермский край — 324,5 млрд, Оренбургская и Курганская области — 181,5 и 57,4 млрд руб. соответственно. Наиболее выгодные ставки по вкладам зафиксированы в Тюменской и Челябинской областях — в среднем 5,18% и 5,03%, соответственно.



«Вклады снова показали тренд на увеличение. В этом году снижение ставок начинает замедляться, а некоторые банки повышают ставки по вкладам. Поэтому этот инструмент инвестирования и сбережения средств будет продолжать оставаться привлекательным для потребителей», — прокомментировала заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Елена Федина.



Доля вкладов в национальной валюте составила 86%. За год объем вкладов в рублях вырос на 9,2%, в то время как объем валютных накоплений уменьшился на 1,6%.

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