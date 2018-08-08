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Четверть россиян ожидает ухудшения благосостояния своей семьи из-за роста ставки НДС

УрБК, Москва, 08.08.2018. Каждый четвертый россиянин опасается ухудшения материального положения своей семьи в связи с повышением налогов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».



По данным социологов, в 2016-2017 годах примерно 55-60% респондентов не ожидали изменений в материальном положении своих семей в ближайший год, а в июле доля таких ответов снизилась до 45%.



«20% надеются на улучшения и 25% — опасаются ухудшений», ― комментируют в «Левада-центре».



Почти треть респондентов (30%) считает, что ближайший год станет неудачным для экономики РФ. Противоположной точки зрения придерживается аналогичная доля опрошенных (30%). Однако по сравнению с результатами предыдущего опроса, проведенного в мае, доля респондентов с пессимистичными ожиданиями выросла на 9 процентных пунктов.



Одна из причин ухудшения экономических ожиданий россиян, считают социологи, связана с решениями о повышении налогов. Напомним, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении ставки НДС с 18% до 20% с 1 января 2018 года.



Опрос был проведен в июле по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

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