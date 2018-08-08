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В Верхнем Тагиле возбуждены дела о хищении 19 млн рублей при строительстве детского сада

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2018. В Верхнем Тагиле возбуждены уголовные дела по факту хищения свыше 19 млн руб., выделенных на строительство детского сада. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Согласно материалам надзорного органа, в апреле 2015 года администрация городского округа Верхний Тагил и ООО «Строймонтаж Урал-2000» заключили муниципальный контракт на строительство «под ключ» детского сада на 270 мест по адресу ул. Строительная, 68 «а». Общая сумма контракта превышала 159 млн руб., финансировали работы бюджет Свердловской области, а также бюджет городского округа.



По условиям контракта ввести объект в эксплуатацию должны были в ноябре 2015 года. Однако работы не завершены до сих пор.



«Проверка вскрыла факты многочисленных финансовых нарушений при строительстве ДОУ на общую сумму свыше 19 млн руб. Выявлены случаи оплаты подрядчику стоимости невыполненных работ, скрытого авансирования, подмены одних видов работ другими», ― сообщают в прокуратуре.



В частности, объем фактически выполненных работ ООО «Строймонтаж Урал-2000» на строящемся объекте не соответствует объему работ, указанных в актах выполненных работ по форме КС-2. Разница между оплаченными и фактически выполненными работами превышает 3,5 млн руб.



При этом администрация округа не принимала должных мер по влиянию на подрядчика, штрафные санкции не применяла, заключили в прокуратуре. Поэтому надзорный орган в ноябре 2017 года вынес представление главе администрации, а также возбудил административное дело по части 4 статьи 7.32 КоАП РФ «Нарушение порядка изменения условий контракта».



По результатам проверки прокуратура области направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки по фактам финансовых нарушений. Следственные органы возбудили уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

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