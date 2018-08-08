Кризис

В Минэкономразвития оценили ущерб IT-компаний от пакета антитеррористических поправок

Экспертная группа Минэкономразвития РФ подсчитала расходы IT-компаний, а также провайдеров и операторов связи на исполнение пакета антитеррористических поправок в законодательство, пишет газета «Ведомости».



По оценке специалистов министерства, в среднем на хранение данных 500 тыс. пользователей компаниям придется затратить около 20 млн руб. Исходя из этого, расходы компании «Яндекс» составят 3,6 млрд руб., Mail.Ru Group — 5,2 млрд руб. Сильнее всего, как полагают эксперты, закон ударит по небольшим игрокам в сфере IT, поскольку на них распространяются те же требования по приобретению дорогостоящего оборудования, что и к крупным компаниям.



В Минэкономразвития РФ считают, что требования антитеррористических поправок могут стать причиной неисполнения указа президента РФ Владимира Путина об ускорении технологического развития страны в период до 2024 года. IT-компании будут не в состоянии исполнить требования и пакета поправок, и указа президента РФ.



Напомним, пакет антитеррористических поправок в законодательство, которые разработали депутат Госдумы Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров, вступил в силу с 1 июля 2018 года. В числе прочего указанные поправки обязывают операторов связи в течение трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звука и видео.

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